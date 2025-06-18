Мантуров: В Калуге и Петербурге начнут выпуск авто, подпадающих под господдержку

Сборка машин будет осуществляться в Калуге и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью первого вице-премьера России Дениса Мантурова телеканалу РБК-ТВ.
По его слова словам, процесс подготовки к производству в соответствии с правилами, установленными Минпромторгом, уже почти завершён.
«И сейчас уже на фазе завершения начало производства в соответствии с утвержденными Минпромторгом правилами по количеству баллов, которое будет соответствовать тем требованиям, при которых государство будет поддерживать, в том числе и финансово. Такие производства до конца года и на площадке в Калуге, и на площадках в Санкт-Петербурге запускаются», — заявил первый вице-премьер.