Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мантуров: В Калуге и Петербурге начнут выпуск авто, подпадающих под господдержку

До конца 2025 года планируется запустить производство автомобилей, уровень локализации которых будет соответствовать требованиям для получения государственной поддержки.

Источник: Российская газета

Сборка машин будет осуществляться в Калуге и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью первого вице-премьера России Дениса Мантурова телеканалу РБК-ТВ.

По его слова словам, процесс подготовки к производству в соответствии с правилами, установленными Минпромторгом, уже почти завершён.

«И сейчас уже на фазе завершения начало производства в соответствии с утвержденными Минпромторгом правилами по количеству баллов, которое будет соответствовать тем требованиям, при которых государство будет поддерживать, в том числе и финансово. Такие производства до конца года и на площадке в Калуге, и на площадках в Санкт-Петербурге запускаются», — заявил первый вице-премьер.