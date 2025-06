Две компании из Китая Jiangsu Bingshang Import and Export Trading Co., Ltd. и Chanfa International Trade Co., Ltd. во вторник, 17 июня 2025 года, в рамках выставки «Сделано в Китае» посетили Любинскую птицефабрику. Как рассказали в пресс-службе омского отделения центра «Мой бизнес», представителей фирм заинтересовали куриные лапки, которые на предприятии не используются и утилизируются.