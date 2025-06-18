Нацбанк Беларуси сказал про изменения в интернет-платежах с 19 июня. Подробности БелТА озвучила начальник управления электронных платежных инструментов главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Ольга Антонович.
Антонович назвала три вида платежных инструментов. Во-первых, это платежные программные приложения, (речь идет про интернет-банкинг, мобильный банкинг) которые требуют открытия и ведения счетов, их создают банки. Во-вторых, это платежные мобильные приложения.
— На сегодня у нас пока что нет полной информации о том, какие же виды платежных мобильных приложений присутствуют на рынке Беларуси. Мы разработали форму отчетности, — обратила внимание представитель Нацбанка.
Она допустила, что по итогам первого полугодия 2025 года поставщики платежных услуг предоставят Нацбанку соответствующую информацию. Третьим видом выступает платежный инструмент, который обеспечивает доступ к электронным деньгам. В качестве примера Ольга Антонович привела приложение «Оплаты». При помощи него можно совершить оплату проезда в общественном транспорте.
Что касается изменений, которые начнут действовать с 19 июня, то говорится следующее. Был определен порядок взаимодействия белорусов и юридических лиц с банками по не санкционированным клиентами операциям, совершенным с использованием платежных инструментов. Так, клиентам не нужно будет обращаться к разным поставщикам платежных услуг для того, чтобы решить вопросы с указанными подозрительными операциями.
— Очень много у нас было запросов от клиентов, которые касались того, к кому же им обращаться, если они думают, что операция, которая проведена по их счету или электронному кошельку, совершена не ими. Мы немножко конкретизировали норму, — акцентировала внимание специалист.
Представитель Национального банка добавила: была прописана норма, что в указанном случае следует обращаться к эмитенту платежного инструмента, с которым заключен договор на оказание платежных услуг. В том случае, если речь идет про интернет-банкинг, то необходимо обратиться в банк.
— Если это платежное мобильное приложение, когда клиент его скачивает, ему предоставляется соответствующее соглашение. Клиент читает, соглашается, ставит «птичку». И если какая-то операция вызывает подозрение, клиент обращается к своему партнеру, с которым заключил это соглашение. Что касается приложения «Оплати», эмитентом электронных денег является «Белинвестбанк», — уточнила Антонович.
Вместе с тем требование пользователя о признании операции неавторизованной оформляется заявлением в письменной форме в адрес эмитента платежного инструмента, с которым у пользователя заключен договор на оказание платежных услуг.
Сообщается, что еще одна новая норма касается подтверждения соглашения операции с использованием платежного инструмента. Согласно установленным правилам, при успешном завершении операции белорусу может быть выдан чек на бумажном носителе или же в электронном виде, в том числе с направлением на электронную почту.
Также может быть сформировано и отправлено уведомление об авторизации. Специалист поясняет: если чек не открывается на бумажном носителе или воспроизводится только посредством вывода на экран периферийного оборудования, клиент может обратиться в банк, где открыт его счет для того, чтобы получить информацию по платежной операции.
— Банк эту информацию предоставляет, и в ней должны содержаться все данные, которые обычно фиксируются в чеке, — сказала Антонович.
Кроме того, будет введена норма, касающаяся возможности перехода из платежного программного приложения банка (интернет-банкинг, мобильный банкинг) в программно-техническую инфраструктуру партнера банка (это могут быть сайт, мобильное приложение либо иной электронный ресурс) для выбора и приобретения товаров, работ, услуг. Для указанного в банке может проводиться аутентификация клиентов — партнеров, но при условии достижения соглашения между банком и партнером.
— Таким образом, клиенты будут уведомлены, что они находятся не в платежном программном приложении банка, чтобы не было никаких вопросов или претензий к банку. Важно, чтобы клиенты понимали: договор на реализацию товаров, работ и услуг заключается с партнером банка, а не с банком, — уточнила представитель Нацбанка Беларуси.
Антонович заметила, что банк просто выступает проводником к соответствующему электронному ресурсу партнера. По словам специалиста, данное новшество было внесено по предложению банков и других юрлиц. Она обратила внимание, что партнерство — это всегда интерес двух сторон.
— Предполагается, что партнеры банка будут предлагать клиентам приобрести товары, работы, услуги, а также другие объекты гражданских прав. Изменения вступят в силу с 19 июня. Увидим, насколько эта норма будет работать, как будет развиваться ситуация, — подчеркнула начальник управления электронных платежных инструментов главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка.
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