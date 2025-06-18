Десять самарских компаний стали финалистами Всероссийского рейтинга «Индекс дела»

«На наш взгляд, новая рейтинговая система решает сразу три задачи: дает возможность самодиагностики для бизнеса, выступает в качестве системы координат для МСП и создает систему ориентиров для потребителей. При этом перед Минэкономразвития стоит задача качественного роста сектора, и именно на ее решение нацелен “Индекс дела”. Заложенный в него подход к оценке компаний позволяет в перспективе не только поддерживать развитие в России здоровой конкуренции, но и качественно выращивать бизнес, создавать новые ориентиры и механизмы развития для компаний всех уровней», — отметила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.