Проект по станции метро «Сормовская» планируют получить до конца года

АО «Моспроект-3» отправят проектно-сметную документацию по станции метро «Сормовская» в Главгосэкспертизу в третьем квартале 2025. Положительные результаты экспертизы ждут до конца года. Об этом сообщили в «Ъ-Приволжье».
Документация содержит первые основные этапы строительных работ. Всего предполагается 8 таких стадий. На первых трех — подготовят территорию, вынесут сети и мешающие строения. После этого установят монтажно-демонтажные камеры и трассы линии.
На следующих трех этапах приступят к строительству двух котлованов для старта и приемки щитов, проложат тоннели и возведут основные конструкции станции.