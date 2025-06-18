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Проект по станции метро «Сормовская» планируют получить до конца года

Работы будут проводиться в 8 этапов.

АО «Моспроект-3» отправят проектно-сметную документацию по станции метро «Сормовская» в Главгосэкспертизу в третьем квартале 2025. Положительные результаты экспертизы ждут до конца года. Об этом сообщили в «Ъ-Приволжье».

Документация содержит первые основные этапы строительных работ. Всего предполагается 8 таких стадий. На первых трех — подготовят территорию, вынесут сети и мешающие строения. После этого установят монтажно-демонтажные камеры и трассы линии.

На следующих трех этапах приступят к строительству двух котлованов для старта и приемки щитов, проложат тоннели и возведут основные конструкции станции.