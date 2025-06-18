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На ПМЭФ показали макет будущего курорта с яхтами в Горской

На Петербургском международном экономическом форуме был представлен проект будущего курорта «Санкт-Петербург Марина» в Горской, который планируют построить к 2030 году, передает журналист «МК в Питере».

Проект был представлен на стенде Петербурга в «Экспофоруме». Макет демонстрирует жилую застройку, причалы для яхт и лодок, а также объекты курортной инфраструктуры. Общий объём инвестиций в проект оценивается в 230 миллиардов рублей.

На площади 160 гектаров на берегу Финского залива планируется разместить общественные зоны, спортивно-социальные объекты, образовательный центр, бассейн, аттракционы и искусственные озёра с островами.

ПМЭФ пройдет с 18 по 21 июня. Сегодня гости могут увидеть программу нулевого дня. На стенде представлен автомобиль Lada X-Cross 8, производимый на заводе в городе. Также сооружен макет Петербурга с ГЭТ, Пассажиравтотранс и бюро ЛУЧ. Здесь же можно увидеть макет поезда ВСМ и мемориальный комплекс на Пулковских воротах. На стенде много дронов, что указывает на ориентацию города на развитие беспилотных систем.