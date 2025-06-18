На ПМЭФ показали макет будущего курорта с яхтами в Горской

ПМЭФ пройдет с 18 по 21 июня. Сегодня гости могут увидеть программу нулевого дня. На стенде представлен автомобиль Lada X-Cross 8, производимый на заводе в городе. Также сооружен макет Петербурга с ГЭТ, Пассажиравтотранс и бюро ЛУЧ. Здесь же можно увидеть макет поезда ВСМ и мемориальный комплекс на Пулковских воротах. На стенде много дронов, что указывает на ориентацию города на развитие беспилотных систем.