Делегация Самарской области работает на открывшемся ПМЭФ — 2025

ПМЭФ проходит ежегодно с 1997-го. С 2006-го организуют при участии президента. В 2024-м в очном и виртуальном форматах его посетили свыше 21,8 тыс. человек из 139 государств. Подписали около тысячи соглашений примерно на 6,4 трлн рублей.