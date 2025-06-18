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Делегация Самарской области работает на открывшемся ПМЭФ — 2025

Петербургский международный экономический форум пройдет в городе на Неве с 18-го по 21 июня. У представителей 63-го региона в планах ряд мероприятий и встреч.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет в городе на Неве с 18-го по 21 июня. У представителей 63-го региона в планах ряд мероприятий и встреч.

ПМЭФ проходит ежегодно с 1997-го. С 2006-го организуют при участии президента. В 2024-м в очном и виртуальном форматах его посетили свыше 21,8 тыс. человек из 139 государств. Подписали около тысячи соглашений примерно на 6,4 трлн рублей.

В этом году в расписании делегации Самарской области — встречи с представителями ряда отечественных предприятий, а также «Сколково» и ГЛОНАСС, Чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в РФ Дауреном Абаевым.

Например, губернатор Вячеслав Федорищев уже провел переговоры с президентом международной светотехнической корпорацией «Боос лайтинг групп», экс-главой Калининградской области и бывшим депутатом Госдумы Георгием Боосом.

Также пройдет презентация новой машины от «АВТОВАЗа». Плюс выступление руководителя губернии на панельной сессии «Сценарии технологической репатриации: роль и место зарубежных компаний на российском рынке».

«У делегации Самарской области большая и насыщенная программа. Планируется рекордное количество соглашений с конкретными инвестициями, над которыми работали целый год», — объяснил Федорищев.

Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!