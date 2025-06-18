АФМ возьмётся за подозрительные мобильные переводы казахстанцев

Также вводится понятие «подозрительная деятельность». Она будет определяться периодичностью, размерами и направленностью переводов. Например, на один и тот же счёт каждый день переводится одинаковая сумма. Такие операции будут подлежать проверке, дальнейшую работу по ним будет вести Агентство по финансовому мониторингу (АФМ). При этом субъектов финансового мониторинга обязуют направлять в уполномоченный орган сообщения о подозрительной деятельности.