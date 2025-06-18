Ремонт путепровода на улице Добролюбова в Новосибирске завершат к осени

В Новосибирске продолжается ремонт путепровода на улице Добролюбова. Сейчас дорожные рабочие обустраивают дренажную систему и монтируют арматурный каркас. Об этом рассказали в пресс-центре мэрии.
Со слов градоначальника Максима Кудрявцева, все ремонтные работы на участке должны завершить к осени текущего года. Однако движение для водителей будет ограничено до 1 декабря 2025 года.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в Новосибирске нашли подрядчиков для ремонта 22,5 км городских дорог. На эти цели из регионального бюджета было выделено более 1,1 млрд рублей.