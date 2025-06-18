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Ремонт путепровода на улице Добролюбова в Новосибирске завершат к осени

Об этом заявил мэр Максим Кудрявцев.

Источник: Мэрия Новосибирска

В Новосибирске продолжается ремонт путепровода на улице Добролюбова. Сейчас дорожные рабочие обустраивают дренажную систему и монтируют арматурный каркас. Об этом рассказали в пресс-центре мэрии.

Со слов градоначальника Максима Кудрявцева, все ремонтные работы на участке должны завершить к осени текущего года. Однако движение для водителей будет ограничено до 1 декабря 2025 года.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в Новосибирске нашли подрядчиков для ремонта 22,5 км городских дорог. На эти цели из регионального бюджета было выделено более 1,1 млрд рублей.