«Газета.Ru» назвала 15 иномарок, которые можно купить c бюджетом в 2 млн рублей

В июне 2025 года средняя цена новых высоколокализованных легковых машин от отечественных автозаводов — от 1,7 до 2,3 млн рублей. За эту сумму покупатель получит модель с небольшим количеством опций и, как следствие, средним уровнем комфорта. В то же время китайские автокомпании и российские дилеры вывели на российский рынок модели (в том числе ввезенные в рамках параллельного импорта) с высоким уровнем оснащения.