ПМЭФ-2025: в промзоне Горелово построят завод по производству сиропов и топпингов

Объем инвестиций в проект оценивают в 1,1 млрд рублей. Площадь предприятия составит 7800 кв. м, мощность производства — 4800 тонн в год. Выход на проектную мощность запланирован на второй квартал 2026 года, к этому времени на заводе создадут 134 рабочих места.