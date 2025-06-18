Не завод, а технопарк. На ПМЭФ рассказали, что именно построят в Рыбацком за 10 млрд рублей

Инвестиции в инфраструктуру составят более 10 млрд рублей, пояснил «Фонтанке» директор «АН Инвест Северная Столица» Денис Приказчиков. Общие вложения могут достичь 30 млрд рублей с учетом оборудования резидентов, которые там разместятся.
Вице-губернатор Кирилл Поляков охарактеризовал проект как технопарк, якорными резидентами которого могут стать собственные производства инвестора. Одним из направлений могут стать беспилотные технологии, отметил Денис Приказчиков. В целом направление площадки будет диверсифицированным.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о проекте застройки земельного участка площадью 79 800 кв. м по адресу: 3-й Рыбацкий проезд, д. 8, литера Б, который находится в аренде у компании «АН Инвест Северная Столица». К 2032 году инвестор намерен возвести на нем четыре производственных здания площадью 37 тысяч кв. м. Прежде находившиеся на территории склады пришлось снести, так как они были признаны самовольными постройками.