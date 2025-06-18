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Курорт «Охта Парк» расширят в Ленобласти за 10 млрд рублей

Также откроют свыше 300 рабочих мест.

Источник: РИА "Новости"

В Ленобласти планируется расширение курорта «Охта Парк» во Всеволожском районе. Соответствующее соглашение подписали в рамках Петербургского международного экономического форума 18 июня губернатор Александр Дрозденко и генеральный директор АО «Компания “Колос” Геннадий Мусиенко.

Планируется строительство крытых и открытых бассейнов, теннисных кортов, лыжных трасс, зон для прогулок и активного досуга, кинозала и ветеринарной клиники. Размер инвестиций составит 10 млрд рублей, работы пройдут до 2030 года. Также откроют свыше 300 рабочих мест, передали в администрации области.