Курорт «Охта Парк» расширят в Ленобласти за 10 млрд рублей

Планируется строительство крытых и открытых бассейнов, теннисных кортов, лыжных трасс, зон для прогулок и активного досуга, кинозала и ветеринарной клиники. Размер инвестиций составит 10 млрд рублей, работы пройдут до 2030 года. Также откроют свыше 300 рабочих мест, передали в администрации области.