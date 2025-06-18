На ПМЭФ-2025 представили новый кроссовер Lada Azimut

Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме состоялась мировая премьера нового кроссовера Lada Azimut, созданного на собственной российской платформе Vesta.
Разработка автомобиля выполнена силами российских специалистов: от создания концепции, компоновки и дизайна до проектирования и доводки всей конструкции. Для Lada Azimut было создано 854 новых и усовершенствовано 142 уже используемых компонента, включая оригинальные кузовные панели, светотехнику и элементы интерьера, а также новую заднюю подвеску.
Старт серийного производства нового автомобиля запланирован на 2026 год. Новая модель, Лада Азимут, должна стать флагманом Lada.
Сегодня утром АвтоВАЗ уже представил на Петербургском форуме гоночную модификацию своей недавней новинки — Lada Iskra. Она оснащена двигателем увеличенного объема 1,8 литра с мощностью 173 лошадиные силы. Кузов в задней части спортивной машины укреплен изнутри усиленной рамой, в ней установлены два передних спортивных кресла. Iskra в линейке АвтоВАЗа стоит уровнем выше, чем Lada Granta, но ниже, чем более дорогая и габаритная Lada Vesta.
Также ожидается, что Aurus впервые покажет на форуме свой новый минивэн Arsenal.
Ранее мы сообщали, что делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым приступила к работе на открывшемся сегодня утром ПМЭФ — 2025.
—-
Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!