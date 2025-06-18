На ПМЭФ-2025 представили новый кроссовер Lada Azimut

Сегодня утром АвтоВАЗ уже представил на Петербургском форуме гоночную модификацию своей недавней новинки — Lada Iskra. Она оснащена двигателем увеличенного объема 1,8 литра с мощностью 173 лошадиные силы. Кузов в задней части спортивной машины укреплен изнутри усиленной рамой, в ней установлены два передних спортивных кресла. Iskra в линейке АвтоВАЗа стоит уровнем выше, чем Lada Granta, но ниже, чем более дорогая и габаритная Lada Vesta.