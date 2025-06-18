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АвтоВАЗ представил кроссовер Lada Azimut

АвтоВАЗ на ПМЭФ представил свой первый кроссовер — Lada Azimut. Он создан на базе Lada Vesta.

Внутри Lada Azimut находится GigaChat от Сбербанка. Среди функций — парковка по голосу, сообщил первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин.

«ДляLada Azimut была создана почти одна тысяча оригинальных узлов и деталей (996 новых и усовершенствованных компонентов), включая кузовные панели, светотехнику иэлементы интерьера, а также новую заднюю подвеску», — рассказали в АвтоВАЗе.

Макет модели под названием Lada B+ Cross в январе показали президенту Владимиру Путину. Изначально новый кроссовер должны были строить на платформе Renault Duster, но после ухода компании в 2022 году было решено создавать автомобиль на базе Lada Vesta.

АвтоВАЗ также показал обновленный внедорожник Lada Niva Travel, версию Lada Aura для такси и спортивную версию Lada Iskra.

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