АвтоВАЗ представил кроссовер Lada Azimut

Внутри Lada Azimut находится GigaChat от Сбербанка. Среди функций — парковка по голосу, сообщил первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин.
«ДляLada Azimut была создана почти одна тысяча оригинальных узлов и деталей (996 новых и усовершенствованных компонентов), включая кузовные панели, светотехнику иэлементы интерьера, а также новую заднюю подвеску», — рассказали в АвтоВАЗе.
Макет модели под названием Lada B+ Cross в январе показали президенту Владимиру Путину. Изначально новый кроссовер должны были строить на платформе Renault Duster, но после ухода компании в 2022 году было решено создавать автомобиль на базе Lada Vesta.
АвтоВАЗ также показал обновленный внедорожник Lada Niva Travel, версию Lada Aura для такси и спортивную версию Lada Iskra.
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