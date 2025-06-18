Нужно ли платить комиссию за льготную ипотеку в Казахстане

Ипотека сопряжена с большими тратами. Нужно подготовить внушительную сумму для первоначального взноса, а потом ежемесячно на протяжении многих лет отдавать значительную часть своего дохода на оплату кредита.
В связи с этим любые дополнительные затраты могут болезненно ощущаться заемщиками. Например, это касается комиссии за организацию и выдачу займов.
Портал «Крыша» отмечает, что чаще всего банки второго уровня берут за выдачу ипотеки комиссию в размере 1−2% от суммы займа. То есть, если заемщик взял ипотеку на 20 млн тенге, то комиссия будет равна 200−400 тыс. тенге.
В «Отбасы банке», который является оператором большинства льготных программ, комиссия сейчас составляет 0,5%. Но уже с 19 июня ее поднимут до 1%. При этом сумма не превысит 300 тысяч тенге — это максимум, какой бы ни был размер займа.
Новые правила коснутся только заявок, которые будут поданы с 19 июня 2025 года. Если кредитная заявка подана до этой даты, комиссия составит 0,5% от суммы займа.
Важно: комиссия разовая и уплачивается только при оформлении промежуточных и предварительных займов. У льготных ипотечных программ, в том числе у «7−20−25», которые выдают разные банки, комиссий нет. Отметим, что процентные ставки по ипотекам в Казахстане считаются одними из самых высоких в мире. Недавно было принято решение о снижении предельной годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ), однако в итоге изменения отложили до середины осени.