Нужно ли платить комиссию за льготную ипотеку в Казахстане

Важно: комиссия разовая и уплачивается только при оформлении промежуточных и предварительных займов. У льготных ипотечных программ, в том числе у «7−20−25», которые выдают разные банки, комиссий нет. Отметим, что процентные ставки по ипотекам в Казахстане считаются одними из самых высоких в мире. Недавно было принято решение о снижении предельной годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ), однако в итоге изменения отложили до середины осени.