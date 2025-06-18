Появились технические характеристики нового автомобиля АвтоВАЗа Lada Azimut

Как недавно сообщил «МК в Самаре», мировая премьера «Лады Азимут», если писать название новинки кириллицей, состоялась сегодня 18 июня в рамках 28-го Петербургского международного экономического форума. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил с премьерой нового автомобиля президента и генерального директора «АвтоВАЗа».Максима Соколова.
LADA Azimut стала первым кроссовером АвтоВАЗа на платформе Vesta.
Новая модель имеет увеличенный клиренс 208 мм, оснащена вариатором и топовыми опциями.
Модель получила брутальный дизайн с рельефными колёсными арками, разделёнными горизонтальными и вертикальными элементами.
Технические особенности:
Габариты: короткие свесы и дорожный просвет 208 мм. Колеса 18 дюймов.
Двигатели:
• 1.6 л (120 л.с.).
• 1.8 л (132 л.с.).
КПП: 6-ступенчатая МКПП или вариатор. В перспективе — выпуск автомобиля с новым турбированным двигателем мощностью 150 л.с. и классической АКПП.
Комплектации включают:
✓ Панорамную крышу с люком.
✓ Двухзонный климат-контроль.
✓ Камеру кругового обзора.
✓ Электропривод багажника.
✓ Беспроводную зарядку.
✓ Электрорегулировки руля и сидений.
✓ Обогрев стёкол.
✓ Электронный ручник.
✓ Систему выбора режимов движения.
В просторном салоне продумано множество мест для хранения вещей.
Уже базовая комплектация включает полностью светодиодную оптику, систему контроля давления в шинах, бесключевой доступ, мультимедиа-систему с экраном 10" и 6 динамиками, цифровую комбинацию приборов с навигацией, камеру заднего вида и другие современные опции.
По заявлению президента АвтоВАЗа, производство начнётся на мощностях АвтоВАЗа в Тольятти.
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