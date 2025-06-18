Появились технические характеристики нового автомобиля АвтоВАЗа Lada Azimut

Как недавно сообщил «МК в Самаре», мировая премьера «Лады Азимут», если писать название новинки кириллицей, состоялась сегодня 18 июня в рамках 28-го Петербургского международного экономического форума. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил с премьерой нового автомобиля президента и генерального директора «АвтоВАЗа».Максима Соколова.