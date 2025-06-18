В Санкт-Петербурге представлен кроссовер Lada Azimut

Седан Lada Aura привезли в Санкт-Петербург в исполнении для такси — с желтой полосой по кузову и «шашечками». Несмотря на ожидания, что в этой версии машина получит упрощенную отделку, выставленный на ПМЭФ автомобиль в салоне не отличается от обычной Aura. Внутри — сиденья с кожаной обивкой, на заднем диване — два подголовника и обогрев.