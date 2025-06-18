Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов представил на ПМЭФ новый кроссовер Lada Azimut

Она получит модернизированные двигатели объемом 1,6 и 1,8 л мощностью 120, 138 и 150 л.с. Привод только передний. Стоимость пока не называется. Эксперты предполагают, что «Азимут» можно будет приобрести по цене от 2,5 млн рублей.