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Белорусам рассказали, как изменятся интернет-платежи с 19 июня

В Беларуси с 19 июня вносятся изменения в правила выполнения операций с платежными инструментами, это предусмотрено постановлением правления Национального банка от 25 февраля 2025 года № 50.

Источник: Freepik

Начальник управления электронных платежных инструментов главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Ольга Антонович сообщила, что с учетом изменений, в частности, определен порядок взаимодействия граждан и юрлиц с банками по не санкционированным клиентами операциям, которые были совершены с помощью платежных инструментов. Теперь в таких случаях нужно обращаться к эмитенту платежного инструмента, с которым заключен договор на оказание услуг.

Например, если несанкционированная операция совершена в интернет-банкинге, то гражданин должен обратиться в банк. Если речь идет о приложении «Оплати», то в данном случае эмитентом электронных денег является Белинвестбанк, отметила Ольга Антонович.

Еще одна новая норма связана с подтверждением совершения операции с помощью платежного инструмента. Правилами установлено, что при успешном завершении операции пользователю может быть выдан чек на бумажном носителе либо в электронном виде, в том числе посредством его отправки на электронную почту клиента. Также может быть отправлено уведомление об авторизации.