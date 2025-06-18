Белорусам рассказали, как изменятся интернет-платежи с 19 июня

Начальник управления электронных платежных инструментов главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Ольга Антонович сообщила, что с учетом изменений, в частности, определен порядок взаимодействия граждан и юрлиц с банками по не санкционированным клиентами операциям, которые были совершены с помощью платежных инструментов. Теперь в таких случаях нужно обращаться к эмитенту платежного инструмента, с которым заключен договор на оказание услуг.