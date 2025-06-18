В Ростове достраивают Дворец спорта с экстрим-парком

«Совсем скоро мы с вами придем сюда болеть за наших гандболисток, хоккеистов и других спортсменов! Рад, что удалось сохранить барельефы на фасаде, стелу. Также сохраним колонну с именами олимпийских чемпионов. И не только сохраним, но и впишем новые имена!» — заявил замгубернатора Артем Хохлов.