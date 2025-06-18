В ФНС посчитали, сколько денег туристический налог принес в свердловский бюджет

На начало июня 2025 года с момента введения в Свердловской области туристического налога в бюджет поступило уже 34 млн рублей в виде отчислений по этой статье. Об этом в ходе экспертного совета при региональном бизнес-омбудсмене заявила глава отдела налогообложения юрлиц УФНС Юлия Смирнягина.
По ее словам, сумма растет, это связано с информационной кампанией, проводимой ведомством. Пока есть некоторые накладки, но они носят организационный характер, так как не все участники рынка до конца разобрались в нюансах. «Мы подходим к этому моменту лояльно, операции по счетам не приостанавливаем, давая время людям, чтобы разобраться во всем. Рисков в связи с этим нововведением пока не видим», — отметила она.
ЕАН сообщал, что 26 ноября 2024 года депутаты Екатеринбургской городской думы одобрили введение туристического налога. Он начал действовать с 1 января 2025 года. Поначалу ставка по нему составит 1%, в 2026 году — 2%, в 2027 — 3%, максимум — 5%. Минимальный размер платы в день с человека — 100 рублей. Деньги планируется направлять на развитие туризма. По расчетам мэрии, только за 2025 год в казну поступит около 84 млн рублей.