В ФНС посчитали, сколько денег туристический налог принес в свердловский бюджет

По ее словам, сумма растет, это связано с информационной кампанией, проводимой ведомством. Пока есть некоторые накладки, но они носят организационный характер, так как не все участники рынка до конца разобрались в нюансах. «Мы подходим к этому моменту лояльно, операции по счетам не приостанавливаем, давая время людям, чтобы разобраться во всем. Рисков в связи с этим нововведением пока не видим», — отметила она.