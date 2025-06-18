Госсекретарь СГ обозначил условия возвращения западного бизнеса

«Вопрос надо ставить не в плоскости “пускать или не пускать”, а скорее в плоскости создать хотя бы равные условия для наших компаний с точки зрения доступа к кредитным ресурсам… Мы сохраняем открытую рыночную экономику, мы не участвуем в торговых войнах путем эскалации импортного тарифа в нарушение всех норм международного торгового права. И вопрос возвращения иностранных компаний — это, скорее, вопрос сегодня конкурентоспособности», — сказал Глазьев, выступая на сессии «Сценарии технологической репатриации: роль и место зарубежных компаний на российском рынке» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).