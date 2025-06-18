Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госсекретарь СГ обозначил условия возвращения западного бизнеса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Возвращение иностранных компаний на рынок Союзного государства (СГ) России и Белоруссии возможно только при условии равных кредитных возможностей, заявил государственный секретарь СГ Сергей Глазьев.

Источник: © РИА Новости

«Вопрос надо ставить не в плоскости “пускать или не пускать”, а скорее в плоскости создать хотя бы равные условия для наших компаний с точки зрения доступа к кредитным ресурсам… Мы сохраняем открытую рыночную экономику, мы не участвуем в торговых войнах путем эскалации импортного тарифа в нарушение всех норм международного торгового права. И вопрос возвращения иностранных компаний — это, скорее, вопрос сегодня конкурентоспособности», — сказал Глазьев, выступая на сессии «Сценарии технологической репатриации: роль и место зарубежных компаний на российском рынке» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он подчеркнул, что законодательных барьеров со стороны Союзного государства в отличие от «западных бывших партнеров» нет, однако необходимо защитить собственные интересы с помощью вынесения штрафов компаниям, покинувшим рынок. «Я считаю, что мы должны сохранить правовое государство и все те правовые формы, которые обеспечивают защиту наших интересов, включая вынесение штрафов в отношении тех недобросовестных компаний, которые покинули рынок, нарушив все свои обязательства», — сказал Глазьев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ будет заинтересована в возвращении зарубежных компаний, которые покинули российский рынок с соблюдением всех правил.

Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям на заседании 21 мая поддержал ко второму чтению законопроект о новых условиях возврата иностранных активов. Журналист спросила Пескова, есть ли основания для опасений за инвестиционный климат и нарушение правовой практики бизнеса, договоров.

ПМЭФ проходит 18—21 июня, РИА Новости выступает его информационным партнером.

Узнать больше по теме
Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
Читать дальше