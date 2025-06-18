Строительство нефтепровода Омск — Дальний Восток не поддержали в Москве

Для решения проблем дальневосточного региона с обеспечением топливом и загруженностью железнодорожных путей, по проекту необходимо построить нефтепровод длинной более 7 тысяч километров и терминал для перевалки нефтепродуктов на морской транспорт. Затраты на проект оценили в 1 трлн рублей.