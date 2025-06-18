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Строительство нефтепровода Омск — Дальний Восток не поддержали в Москве

Отказ от масштабного проекта объяснили нецелесообразностью стройки.

В правительстве России не поддержали идею строительства нефтепродуктопровода из Сибири на Дальний Восток. Предполагалось, что объект начнут возводить в Омске.

Для решения проблем дальневосточного региона с обеспечением топливом и загруженностью железнодорожных путей, по проекту необходимо построить нефтепровод длинной более 7 тысяч километров и терминал для перевалки нефтепродуктов на морской транспорт. Затраты на проект оценили в 1 трлн рублей.

Как пишет издание «Известия», регуляторы посчитали, что мощностей Омского НПЗ для этого будет недостаточно, потребуется удлинять трубу на Запад. Эксперты же полагают, что проект носит стратегический характер, поскольку к трубе могли бы присоединиться российские нефтезаводы, расположенные восточнее Омска.

Однако, в Минэнерго России дали заключение, что в настоящее время проект «не рассматривается к реализации».