Строительство нефтепровода Омск — Дальний Восток не поддержали в Москве

В правительстве России не поддержали идею строительства нефтепродуктопровода из Сибири на Дальний Восток. Предполагалось, что объект начнут возводить в Омске.
Для решения проблем дальневосточного региона с обеспечением топливом и загруженностью железнодорожных путей, по проекту необходимо построить нефтепровод длинной более 7 тысяч километров и терминал для перевалки нефтепродуктов на морской транспорт. Затраты на проект оценили в 1 трлн рублей.
Как пишет издание «Известия», регуляторы посчитали, что мощностей Омского НПЗ для этого будет недостаточно, потребуется удлинять трубу на Запад. Эксперты же полагают, что проект носит стратегический характер, поскольку к трубе могли бы присоединиться российские нефтезаводы, расположенные восточнее Омска.
Однако, в Минэнерго России дали заключение, что в настоящее время проект «не рассматривается к реализации».