На ПМЭФ рассказали о новом национальном мессенджере

«Тактика здесь не в том, чтобы запретить иностранные мессенджеры. Наш мессенджер должен победить в честной конкурентной борьбе за счет уникальных функций и возможностей. Например, интеграция с государственными сервисами — очень классная, уникальная фича», — подчеркнул Антон Горелкин.