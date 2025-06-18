На ПМЭФ рассказали о новом национальном мессенджере

«Тактика здесь не в том, чтобы запретить иностранные мессенджеры. Наш мессенджер должен победить в честной конкурентной борьбе за счет уникальных функций и возможностей. Например, интеграция с государственными сервисами — очень классная, уникальная фича», — подчеркнул Антон Горелкин.
Предполагается, что российский мессенджер позволит не прибегать к бумажным документам, а удостоверять личность пользователя, используя цифровой ID. Это позволит, в частности, подтверждать свою личность, заселяясь в гостиницу или делая покупки, требующие подтверждения возраста.
Разработку и поддержку сервиса будет выполнять организация, которую определит правительство РФ.
Ранее сообщалось, что создание сервиса может быть завершено до конца 2025 года.