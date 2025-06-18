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Мишустин: РФ стремится расширять сотрудничество с ЮАР в промышленности и энергетике

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Москва стремится к расширению сотрудничества с Преторией в некоторых областях, включая промышленность, энергетику и сельское хозяйство, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с вице-президентом Южно-Африканской Республики (ЮАР) Полом Машатиле.

Источник: РИА "Новости"

«Мы придаем большое значение наращиванию сотрудничества с ЮАР. По линии правительств мы обеспечиваем выполнение договоренностей лидеров России и ЮАР о расширении сотрудничества. Речь идет о промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, цифровой экономике и, конечно, о гуманитарном сотрудничестве, — отметил Мишустин. — Новые кооперационные проекты предлагаем проработать в смешанном межправкомитете».

Премьер-министр РФ также упомянул запланированный визит Машатиле на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). «Очень важно, что на форуме пройдет специальная сессия о развитии делового и инвестиционного сотрудничества России и ЮАР. Уверен, это будет содействовать восстановлению бизнес-контактов, появлению новых идей, инициатив, которые укрепят наше сотрудничество», — подчеркнул Мишустин.

«Готов обсудить с вами наиболее важные вопросы сотрудничества России и ЮАР», — добавил он.

Машатиле находится в России с рабочим визитом, в ходе которого он посетит также Санкт-Петербург, где примет участие в работе ПМЭФ. В четверг в Петербурге запланирована его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.