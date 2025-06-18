Мишустин: РФ стремится расширять сотрудничество с ЮАР в промышленности и энергетике

«Мы придаем большое значение наращиванию сотрудничества с ЮАР. По линии правительств мы обеспечиваем выполнение договоренностей лидеров России и ЮАР о расширении сотрудничества. Речь идет о промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, цифровой экономике и, конечно, о гуманитарном сотрудничестве, — отметил Мишустин. — Новые кооперационные проекты предлагаем проработать в смешанном межправкомитете».
Премьер-министр РФ также упомянул запланированный визит Машатиле на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). «Очень важно, что на форуме пройдет специальная сессия о развитии делового и инвестиционного сотрудничества России и ЮАР. Уверен, это будет содействовать восстановлению бизнес-контактов, появлению новых идей, инициатив, которые укрепят наше сотрудничество», — подчеркнул Мишустин.
«Готов обсудить с вами наиболее важные вопросы сотрудничества России и ЮАР», — добавил он.
Машатиле находится в России с рабочим визитом, в ходе которого он посетит также Санкт-Петербург, где примет участие в работе ПМЭФ. В четверг в Петербурге запланирована его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.