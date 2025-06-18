Мантуров заявил о необходимости «умных» иностранных инвестиций

Россия не отказывается от иностранных инвестиций, но они должны быть «умными», заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По его словам, необходимы не просто вложения в создание мощностей, а создание новых технологических компетенций.
Речь идет о «тех направлениях, которые у нас еще пока требуют дополнительного развития, дополнительных вложений», уточнил Мантуров (цитата по ТАСС). Среди важных принципов работы иностранных компаний в России он назвал в том числе наличие контроля российского бенефициара.
По словам Мантурова, необходимы защитные механизмы преференций для российских производителей. «Там, где еще формируется компетенция, и российский производитель занимает освободившиеся ниши, там действительно нам нужно присматривать и формировать защитные механизмы преференции для госзакупок», — сказал он, добавив, что 75% госзакупок уже сейчас обеспечивают российские производители.
Говоря об импортозамещении, Мантуров отметил способность российского менеджмента справляться «с самыми сложными вызовами и самыми сложными задачами». В качестве примера он привел бизнес «Вкусно — и точка», выручка которого после ухода McDonald’s выросла вдвое.
Думский комитет по вопросам собственности в мае одобрил ко второму чтению законопроект с поправками к закону об акционерных обществах, который позволит российским гражданам и компаниям отказаться от возврата активов иностранным инвесторам при соблюдении ряда условий, писал «Коммерсантъ».
Как поясняло издание, речь идет о дополнительном регулировании опционов — заложенных в договоры о продаже возможностей выкупа актива прежним собственником. Опрошенные изданием юристы отмечали, что отказ от обратного выкупа может привести к судебным искам, однако проект дает легальные основания для такого отказа, тем самым сокращая риски.
Комитет Госдумы по экономической политике в июне сформулировал предложения, касающиеся условий возвращения в Россию иностранного бизнеса. В документе сформулирован ряд «принципов и догматов», которые должны соблюдаться при рассмотрении вопросов о возвращении иностранных компаний. В частности, депутаты считают необходимым давать российским компаниям приоритет в системе госзакупок и при распределении любых ресурсов.