Мантуров заявил о необходимости «умных» иностранных инвестиций

По словам Мантурова, необходимы защитные механизмы преференций для российских производителей. «Там, где еще формируется компетенция, и российский производитель занимает освободившиеся ниши, там действительно нам нужно присматривать и формировать защитные механизмы преференции для госзакупок», — сказал он, добавив, что 75% госзакупок уже сейчас обеспечивают российские производители.