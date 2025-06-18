Земли в Ростове и Аксайском районе изымут под строительство новой трассы

Речь идет об изъятии трех участков в Аксайском районе, принадлежащих одному владельцу, а также формировании территории под строительство из 16 участков различной площади (от 92 кв.м. до 36,3 тыс. кв.м.), принадлежащих как частным лицам, так и юридическим лицам, включая одного из застройщиков, ООО и АО.