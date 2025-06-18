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Земли в Ростове и Аксайском районе изымут под строительство новой трассы

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте донского правительства.

Для строительства региональной дороги «Орбитальная-2» власти Ростовской области приняли решение об изъятии земельных участков.

Власти подчеркивают, что изъятие земли — вынужденная мера, обусловленная отсутствием альтернативных решений.

Речь идет об изъятии трех участков в Аксайском районе, принадлежащих одному владельцу, а также формировании территории под строительство из 16 участков различной площади (от 92 кв.м. до 36,3 тыс. кв.м.), принадлежащих как частным лицам, так и юридическим лицам, включая одного из застройщиков, ООО и АО.

Министерству транспорта Ростовской области поручено уведомить собственников об изъятии и последующем выкупе земель, а также обеспечить проведение кадастровых работ и оценку изымаемых объектов.

Ранее, весной 2023 года, сообщалось о планах прохождения проектом «Орбитальной-2» государственной экспертизы. Проект предусматривает строительство четырехполосной дороги протяженностью около 4,5 км, которая должна значительно улучшить транспортную доступность жилого комплекса «Суворовский».