Новый микрорайон построят в Новороссийске

Новый современный микрорайон построят в Новороссийске. Инвестиционное соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем telegram-канале.
В городе создадут новый микрорайон с жильем и необходимой инфраструктурой. В частности, на территории появятся две школы, четыре детских сада, поликлиника на 500 посещений в день, спорткомплекс и объекты общественного питания. Кроме того, будет возведен общественно-торговый центр, спортивные сооружения, благоустроенные территории общего пользования.
В проекте учли нескольких многоуровневых закрытых парковок, собственную котельную и насосную станцию с резервуарами запаса воды.
«Новороссийск продолжает двигаться вперед, инвестируя в будущее — в комфорт, безопасность и качество жизни своих жителей», — сказал глава города-героя Андрей Кравченко.