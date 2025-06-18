Новый микрорайон построят в Новороссийске

В городе создадут новый микрорайон с жильем и необходимой инфраструктурой. В частности, на территории появятся две школы, четыре детских сада, поликлиника на 500 посещений в день, спорткомплекс и объекты общественного питания. Кроме того, будет возведен общественно-торговый центр, спортивные сооружения, благоустроенные территории общего пользования.