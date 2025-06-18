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Новый микрорайон построят в Новороссийске

Соглашение о строительстве нового микрорайона в Новороссийске подписали на ПМЭФ.

Источник: Комсомольская правда

Новый современный микрорайон построят в Новороссийске. Инвестиционное соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем telegram-канале.

В городе создадут новый микрорайон с жильем и необходимой инфраструктурой. В частности, на территории появятся две школы, четыре детских сада, поликлиника на 500 посещений в день, спорткомплекс и объекты общественного питания. Кроме того, будет возведен общественно-торговый центр, спортивные сооружения, благоустроенные территории общего пользования.

В проекте учли нескольких многоуровневых закрытых парковок, собственную котельную и насосную станцию с резервуарами запаса воды.

«Новороссийск продолжает двигаться вперед, инвестируя в будущее — в комфорт, безопасность и качество жизни своих жителей», — сказал глава города-героя Андрей Кравченко.