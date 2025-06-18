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Волгоградцам рассказали, чем грозит просрочка платежей за ЖКУ

Гражданам, которые игнорируют счета свыше 2 месяцев, могут начать начислять пени, а потом и вовсе прекратить предоставление услуги, взыскать долги через суд или выселить.

Первая мера, которая принимается в отношении должника, — это начисление пеней. Сейчас их считают от фиксированной ставки Банка России, это 9,5%. После 91-го дня долга — это 1/130 ставки. Например, при задолженности 10 000 рублей и ставке 9,5%: 2-й месяц — 3,17 рубля/день, на 4-й месяц и далее — 7,31 рубля/день.

Затем должникам грозит полное отключение услуги, после чего — взыскание долгов через суд. УК вправе подать в суд на неплательщика, у которого могут удерживать до 50% зарплаты, арестовать имущество и счета.

Кроме того, в числе других более серьезных последствий неуплаты — запрет на выезд за границу (если долг превысил 30 тысяч рублей), в крайнем случае — выселение.

Узнать о задолженности можно в квитанции, в строке «Состояние счетов» или «Задолженность за предыдущие периоды», либо в приложении «Госуслуги», в личном кабинете ГИС ЖКХ.