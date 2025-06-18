Волгоградцам рассказали, чем грозит просрочка платежей за ЖКУ

Первая мера, которая принимается в отношении должника, — это начисление пеней. Сейчас их считают от фиксированной ставки Банка России, это 9,5%. После 91-го дня долга — это 1/130 ставки. Например, при задолженности 10 000 рублей и ставке 9,5%: 2-й месяц — 3,17 рубля/день, на 4-й месяц и далее — 7,31 рубля/день.