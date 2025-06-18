Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирские компании заявили о потребности в иностранных рабочих

В 2025 году 78 работодателей Новосибирской области заявили о необходимости привлечения иностранной рабочей силы. Среди заказчиков услуг представлен и малый, а также средний бизнес. Об этом сообщили в региональном министерстве труда и социального развития, сообщает издание Infopro54.

По данным ведомства, доля иностранных работников в экономике области составляет 3,9%, и их присутствие не оказывает давления на местный рынок труда. На текущий год для региона выделено 2101 разрешение на работу и приглашение для въезда в РФ с целью трудовой деятельности. Большинство приезжих работников — из Китая (68,8%), Индии (20,3%), Таиланда (3,5%), а также Вьетнама и Туркменистана (2,2%).

Основные сферы занятости мигрантов из стран с визовым режимом — обрабатывающая промышленность (31,5%), строительство (22,7%), торговля (18,3%), сельское хозяйство (11,2%) и административная деятельность (4,7%).

Как ранее отмечала Алла Литвинова, директор HR-центра и член совета Новосибирского отделения «Опора России», компании региона редко нанимают высококвалифицированных специалистов из-за рубежа. Если такие случаи и происходят, то речь идёт об узкопрофильных экспертах, необходимых для настройки новых бизнес-процессов.