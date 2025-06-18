Новосибирские компании заявили о потребности в иностранных рабочих

По данным ведомства, доля иностранных работников в экономике области составляет 3,9%, и их присутствие не оказывает давления на местный рынок труда. На текущий год для региона выделено 2101 разрешение на работу и приглашение для въезда в РФ с целью трудовой деятельности. Большинство приезжих работников — из Китая (68,8%), Индии (20,3%), Таиланда (3,5%), а также Вьетнама и Туркменистана (2,2%).
Основные сферы занятости мигрантов из стран с визовым режимом — обрабатывающая промышленность (31,5%), строительство (22,7%), торговля (18,3%), сельское хозяйство (11,2%) и административная деятельность (4,7%).
Как ранее отмечала Алла Литвинова, директор HR-центра и член совета Новосибирского отделения «Опора России», компании региона редко нанимают высококвалифицированных специалистов из-за рубежа. Если такие случаи и происходят, то речь идёт об узкопрофильных экспертах, необходимых для настройки новых бизнес-процессов.