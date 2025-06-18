И с водой, и с газом: зафиксированы новые рекорды Беларуси

МИНСК, 18 июн — Sputnik. Сразу четыре новых страницы появилось в Книге рекордов Беларуси. Об особенностях своих достижений победители рассказали в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.
Белорусы продолжают удивлять достижениями в самых различных сферах. Например, коллективу предприятия «Гродноводоканал» принадлежит рекорд «Самый крупный подземный водозабор по количеству артезианских скважин».
Как отметил директор «Гродноводоканала» Сергей Сорока, к этому рекорду шли не одно десятилетие. В следующем году предприятие отметит свое 150-летие. Но настоящий импульс развития начался с образованием суверенной и независимой Беларуси. Например, раньше для нужд крупного областного центра воду частично брали из Немана.
«Уже более 20 лет у нас вода берется для граждан только из подземных источников. Если говорить о рекорде, то на одном подземном водозаборе расположено 52 скважины глубиной порядка трехсот метров. Мощность водозабора составляет 90 тысяч кубических метров в сутки», — рассказал Сорока.
Он особо подчеркнул высокое качество воды. И даже признался, что дома не использует бытовые фильтры для воды и практически не покупает бутилированную воду.
«Вот многие говорят почему, если мы кипятим воду, в чайнике остается осадок. Но осадок — это соли, то, что должно быть в нормальной, в хорошей живой воде. В пропущенной через бытовые фильтры этого нет. То есть, вода лишается полезных свойств. Поэтому я использую воду из-под крана», — поделился Сорока.
Не водой единой
Другое достижение тоже связано с трубами, но по ним течет не вода, а прокачивается природный газ. Рекорд «Самый протяженный надземный газопровод высокого давления диаметром 1020 мм» принадлежит предприятию «Витебскоблгаз». К слову, в этом году коллектив отметил 65-летний юбилей.
«Мы обеспечиваем газом территорию Витебской области. У нас эксплуатируется более 7 тысяч газопроводов. Но тот, который попал в Книгу рекордов Беларуси, действительно уникальный. Его длина 15 километров. Он питает мощный производственный узел города Полоцк, где расположены, например, такие предприятия, как “Нафтан”, — рассказал замдиректора “Витебскоблгаза” Владислав Васильев.
В рамках мероприятия специальные сертификаты вручил всемирно известный белорусский силач, рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Кирилл Шимко.