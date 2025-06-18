И с водой, и с газом: зафиксированы новые рекорды Беларуси

«Вот многие говорят почему, если мы кипятим воду, в чайнике остается осадок. Но осадок — это соли, то, что должно быть в нормальной, в хорошей живой воде. В пропущенной через бытовые фильтры этого нет. То есть, вода лишается полезных свойств. Поэтому я использую воду из-под крана», — поделился Сорока.