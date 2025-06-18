Власти Самары разрешили снести здание школы № 116 на улице Гагарина

Проведенное в 2025 году техническое обследование строительных конструкций показало, что стены находятся в аварийном состоянии, а фундаменты и отмостки — в недопустимом. На это повлияло многолетнее замачивание и проморожение строительных конструкций из-за отсутствия кровли и ремонтов.