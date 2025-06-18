Власти Самары разрешили снести здание школы № 116 на улице Гагарина

В Самаре хотят снести здание школы № 116 имени Героя Советского Союза Панфилова на улице Гагарина, 39. Оно больше не используется как объект социальной инфраструктуры для детей. Соответствующее заключение опубликовано на сайте городской администрации.
«В комиссию на рассмотрение поступило предложение общеобразовательного учреждения о ликвидации объекта площадью 23,3 кв.м., закрепленного на праве оперативного управления за школой № 116. Выполнена оценка последствий принятия этого решения», — говорится в документе.
В результате дано положительное заключение о возможности принятия решения о сносе здания, так как оно непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению из-за физического и морального износа.
Проведенное в 2025 году техническое обследование строительных конструкций показало, что стены находятся в аварийном состоянии, а фундаменты и отмостки — в недопустимом. На это повлияло многолетнее замачивание и проморожение строительных конструкций из-за отсутствия кровли и ремонтов.
Поэтому дальнейшая эксплуатация нежилого здания в связи с его аварийным состоянием невозможна, а ремонт и реконструкция нецелесообразны, так как затраты на восстановление превышают стоимость нового строительства. Объект рекомендовали снести.