Власти сократили финансирование фонда «Креспектива» в несколько раз

Отметим, что «Новый Калининград» направил запрос в правительство с просьбой сообщить, какое финансирование было предусмотрено фонду и какие мероприятия будут проводиться в 2025 году. В пресс-службе со ссылкой на министерство по культуре и туризму сообщили, что «в 2024—2025 году из областного бюджета “Креспективе” предусмотрена субсидия в общем размере 47,6 млн рублей», не уточнив при этом, сколько средств было заложено на деятельность структуры в 2024 и 2025 годах. Также в министерстве пояснили, что вся информация о мероприятиях, реализуемых фондом, представлена в его социальным сетях, телеграм-каналах и на сайте.