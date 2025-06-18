Новый санаторий на 270 мест построят в Новосибирской области

Как говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале «Новосибирская область. Официально», подписи под документом, закрепляющим намерения по осуществлению инвестиционного проекта, поставили губернатор Андрей Травников, глава ООО «Речкуновский» Алексей Бурдэ и временно исполняющий обязанности гендиректора Корпорации развития Новосибирской области Вячеслав Радионов.
Планируется, что в рамках проекта будет построен курортно-оздоровительный комплекс «Речкуновский», который расположится на берегу Оби, в пределах Речкуновской зоны отдыха, в городе Бердске.
В состав комплекса войдут: гостиница уровня «четыре звезды» с номерным фондом в 270 единиц, акватермальная зона площадью 4000 квадратных метров с разнообразными банями и бассейнами, а также лечебно-оздоровительное отделение со спа-зоной, занимающее 2500 квадратных метров. Предполагается, что комплекс сможет принимать до 23 тысяч посетителей в год.
Общая площадь зданий и сооружений составит около 30 000 квадратных метров, а территория земельного участка — 5,5 гектара.
Осуществление данного проекта позволит создать 600 новых рабочих мест.