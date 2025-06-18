Новый санаторий на 270 мест построят в Новосибирской области

В состав комплекса войдут: гостиница уровня «четыре звезды» с номерным фондом в 270 единиц, акватермальная зона площадью 4000 квадратных метров с разнообразными банями и бассейнами, а также лечебно-оздоровительное отделение со спа-зоной, занимающее 2500 квадратных метров. Предполагается, что комплекс сможет принимать до 23 тысяч посетителей в год.