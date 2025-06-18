Нацбанк создает суверенную платформу искусственного интеллекта

МИНСК, 18 июн — Sputnik. Презентация «Суверенная платформа искусственного интеллекта» состоялась в Минске в среду, сообщает пресс-служба Национального банка Беларуси.
«На мероприятии был представлен Центр искусственного интеллекта», — пояснили в Нацбанке.
Центр было решено создать на базе дочерней организации регулятора — «Центр банковских технологий».
«Национальный банк ставит перед банковской системой задачу повсеместного использования искусственного интеллекта, внедрения ИИ в различные банковские процессы с целью сокращения времени принятия решений и операционных затрат банков», — заявил по этому поводу первый зампредседателя правления Нацбанка Александр Егоров.
При этом Нацбанк продолжит координировать внедрение технологий искусственного интеллекта в коммерческих банках. По словам Егорова, регулятор ставит цель увеличить число сотрудников, которые будут заниматься ИИ в банках.
«Мы хотели бы, что бы банки постепенно использовали гибридную модель: были не только банками, но и ИТ-компаниями», — сказал Егоров.
В марте председатель правления Нацбанка Роман Головченко выступил за использование решений на базе искусственного интеллекта в банковской сфере. Кроме того, еще в 2023 году в Нацбанке заявляли, что ИИ поможет бороться с мошенниками. Искусственный интеллект уже используется для выявления аномалий в трафике, DdоS-атак и «нетипичного» поведения клиента.