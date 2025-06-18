Нацбанк создает суверенную платформу искусственного интеллекта

В марте председатель правления Нацбанка Роман Головченко выступил за использование решений на базе искусственного интеллекта в банковской сфере. Кроме того, еще в 2023 году в Нацбанке заявляли, что ИИ поможет бороться с мошенниками. Искусственный интеллект уже используется для выявления аномалий в трафике, DdоS-атак и «нетипичного» поведения клиента.