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Нацбанк создает суверенную платформу искусственного интеллекта

Регулятор продолжит координировать внедрение технологий искусственного интеллекта в коммерческих банках.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 июн — Sputnik. Презентация «Суверенная платформа искусственного интеллекта» состоялась в Минске в среду, сообщает пресс-служба Национального банка Беларуси.

«На мероприятии был представлен Центр искусственного интеллекта», — пояснили в Нацбанке.

Центр было решено создать на базе дочерней организации регулятора — «Центр банковских технологий».

«Национальный банк ставит перед банковской системой задачу повсеместного использования искусственного интеллекта, внедрения ИИ в различные банковские процессы с целью сокращения времени принятия решений и операционных затрат банков», — заявил по этому поводу первый зампредседателя правления Нацбанка Александр Егоров.

При этом Нацбанк продолжит координировать внедрение технологий искусственного интеллекта в коммерческих банках. По словам Егорова, регулятор ставит цель увеличить число сотрудников, которые будут заниматься ИИ в банках.

«Мы хотели бы, что бы банки постепенно использовали гибридную модель: были не только банками, но и ИТ-компаниями», — сказал Егоров.

В марте председатель правления Нацбанка Роман Головченко выступил за использование решений на базе искусственного интеллекта в банковской сфере. Кроме того, еще в 2023 году в Нацбанке заявляли, что ИИ поможет бороться с мошенниками. Искусственный интеллект уже используется для выявления аномалий в трафике, DdоS-атак и «нетипичного» поведения клиента.