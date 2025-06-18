Ростовская область планирует заключить соглашения на 100 млрд рублей на ПМЭФ

«Это происходит в том числе потому, что в состав России вернулся ряд исторических регионов, и оказалось, что теперь именно Ростовская область находится в центре юга России. Очертим такой радиус — 500 км по югу России. Для большинства производств самое эффективное плечо перевозки — до 500 км. Что это означает для Ростовской области? Что если хотят продавать товары по югу России, то завод и фабрику выгоднее всего строить в Ростовской области, чтобы снабжать весь юг России», — приводятся в сообщении слова Игоря Буракова.