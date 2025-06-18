Ростовская область планирует заключить соглашения на 100 млрд рублей на ПМЭФ

Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на генерального директора Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игоря Буракова.
«Мы с экономическим блоком правительства, с минэкономики проделали большую, масштабную работу. Мы точно подпишем на форуме соглашения больше, чем на 100 млрд руб., и постараемся превзойти результат прошлого года», — заявил господин Бураков.
Ключевой темой презентации региона на форуме стало позиционирование Ростовской области как главного хаба юга России в условиях геополитических изменений последних лет.
«Это происходит в том числе потому, что в состав России вернулся ряд исторических регионов, и оказалось, что теперь именно Ростовская область находится в центре юга России. Очертим такой радиус — 500 км по югу России. Для большинства производств самое эффективное плечо перевозки — до 500 км. Что это означает для Ростовской области? Что если хотят продавать товары по югу России, то завод и фабрику выгоднее всего строить в Ростовской области, чтобы снабжать весь юг России», — приводятся в сообщении слова Игоря Буракова.
На региональном стенде Ростовская область представит часть проектного портфеля региона общей стоимостью почти 775 млрд руб., демонстрируя масштаб инвестиционных возможностей Дона.