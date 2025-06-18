Власти Молдавии продают независимость за личные интересы, заявила Таубер

«О каком мы нейтралитете говорим, если 99.9% чиновников, которые управляют нашей страной, в том числе силовыми органами, имеют румынские паспорта? Мы теряем нейтралитет. Это (нейтралитет — ред.) и иллюзия и утопия в наши дни… Многие борются за свою независимость, а наши власти хотят ее подарить. Вернее, не подарить, а продать за личные интересы и возможность обогащения», — сказала Таубер в рамках бизнес-диалога Россия-Молдавия на ПМЭФ.