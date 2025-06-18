Власти Молдавии продают независимость за личные интересы, заявила Таубер

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Независимость для Молдавии сегодня является утопией, нынешние власти хотят продать ее за личные интересы и обогащение, заявила депутат парламента Молдавии Марина Таубер.
«О каком мы нейтралитете говорим, если 99.9% чиновников, которые управляют нашей страной, в том числе силовыми органами, имеют румынские паспорта? Мы теряем нейтралитет. Это (нейтралитет — ред.) и иллюзия и утопия в наши дни… Многие борются за свою независимость, а наши власти хотят ее подарить. Вернее, не подарить, а продать за личные интересы и возможность обогащения», — сказала Таубер в рамках бизнес-диалога Россия-Молдавия на ПМЭФ.
Россия всегда выступала за независимость и нейтралитет Молдавии, добавила депутат.
«Не было никогда никаких попыток, о которых говорят европейцы или наши власти, как-то подмять эти понятия. Мы очень ценим уважение к нашей индивидуальности и языку, который в России называют молдавским, а не румынским», — заключила она.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.