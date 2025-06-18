КТК не рассматривают изменение тарифа

— Тариф у нас единый, стандартный, обсуждений по его изменению на сегодня нет. Один из акционеров поднимал этот вопрос в контексте большей отдачи по дивидендам, но пока активно не обсуждался, потому что дивидендная политика у нас своя специфичная. Мы не 50%, 70%, 25% (чистой прибыли), распределяем все, что у нас остается, — отметил Горбань.