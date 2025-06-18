СМИ: США не выполнят план по производству ста тысяч снарядов в месяц

Как сообщает издание, с начала украинского конфликта сухопутные силы США практически утроили производство снарядов, с 14,5 тысяч до 40 тысяч. В следующем году армия США планирует произвести более миллиона артиллерийских снарядов калибра 155-мм, дефицит которых наблюдается на складах на фоне украинского конфликта.
«Ряд инвестиций, которые мы внедрили, только сейчас начинают давать результат, немного позднее, чем мы надеялись, но это были серьезные ставки, и нам была поставлена задача действовать быстро», — сказал изданию генерал-майор Джон Рейм.
В феврале 2024 года армия США объявила о намерении довести производство артиллерийских снарядов до 60 тысяч к октябрю прошлого года, до 75 тысяч — к апрелю этого года и до 100 тысяч — к этому октябрю.