ПМЭФ-2025: Самарская область вошла в ТОП-5 субъектов страны по уровню дронификации

на первом месте оказалась Самарская область с 26% голосов. Именно там сработал ЭПР и размещено производство компании «Транспорт будущего» (https://t.me/bes_pilot/3566), а губернатор Вячеслав Федорищев активничает в направлении беспилотия и предлагал создать «Союз производителей и разработчиков БАС»;Москва оказалась на втором месте с 16% голосов, несмотря на то, что там есть Федеральный центр беспилотных авиационных систем, активно продвигаемый Сергеем Собяниным;Московская область не сильно отстает — 12%, хотя и особо не «отсвечивает». Андрей Воробьев упоминает БПЛА разве что в контексте украинских атак;а вот губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов недавно отчитывался о создании первого в России арктического испытательного центра для БпЛА. И в нашем голосовании регион набрал 11%.