ПМЭФ-2025: Самарская область вошла в ТОП-5 субъектов страны по уровню дронификации

Самарская область вошла в первую пятерку регионов страны по уровню развития беспилотных технологий. В ТОП-5 также вошли Калужская, Рязанская, Сахалинская области и Республика Башкортостан.
Минпромторг России представил на ПМЭФ-2025 результаты пилотного рейтинга дронификации регионов, разработанного по поручению Президента России Владимира Путина.
«Самарская область является одним из передовых регионов России по развитию отрасли беспилотной авиации. Для нас она одна из стратегических, которая позволит “вытягивать” за собой большое количество новых технологий», — подчеркнул губернатор Вячеслав Федорищев.
Сегодня в регионе успешно формируется отраслевая экосистема полного цикла производства БАС: от разработки технологий до экономического применения беспилотных систем.
«Резидентами нашего НПЦ БАС являются 57 компаний, созданы производства комплектующих — аккумуляторов и электродвигателей. Мы ведем разработку технологий безопасности и формируем непрерывную образовательную цепочку подготовки отраслевых кадров, начиная со школы», — перечислил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Профильный телеграм-канал «Беспилот | БПЛА, дроны, роботы» сегодня написал по этому поводу:
на первом месте оказалась Самарская область с 26% голосов. Именно там сработал ЭПР и размещено производство компании «Транспорт будущего» (https://t.me/bes_pilot/3566), а губернатор Вячеслав Федорищев активничает в направлении беспилотия и предлагал создать «Союз производителей и разработчиков БАС»;Москва оказалась на втором месте с 16% голосов, несмотря на то, что там есть Федеральный центр беспилотных авиационных систем, активно продвигаемый Сергеем Собяниным;Московская область не сильно отстает — 12%, хотя и особо не «отсвечивает». Андрей Воробьев упоминает БПЛА разве что в контексте украинских атак;а вот губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов недавно отчитывался о создании первого в России арктического испытательного центра для БпЛА. И в нашем голосовании регион набрал 11%.
Завтра ожидается выступление Вячеслава Федорищева на панельной сессии ПМЭФ-2025 по теме «Миллионы беспилотников на земле, воде и в воздухе: стратегия технологического лидерства России в мире».