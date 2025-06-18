На ПМЭФ обсудили влияние национализации на экономполитику и инвестклимат

В качестве примера он привел ситуацию вокруг Петербургского нефтяного терминала. Примерно с 2003 года терминал принадлежал двум акционерам — российскому и иностранному юридическому лицу, за которым стояли выходцы из России. После смены российского владельца возник корпоративный конфликт, переросший в суды. Поводом для вмешательства стала внутренняя сделка по перемещению 24% акций, не повлиявшая на контроль. Однако прокуратура потребовала изъятия всей доли в 50%, и иск был немедленно удовлетворен. По словам Русакомского, даже формально законные действия в подобных случаях могут породить серьезные репутационные риски.