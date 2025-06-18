Минсельхозпрод: строительство МТК во всех регионах страны должно вестись четко и в срок

К обсуждению в онлайн-формате присоединились председатели комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов, специалисты по строительству и животноводству, сотрудники предприятий ГО «Белводхоз». Участники совещания обсудили подготовку документации по типовым проектам, ход строительства объектов и выполнение линейных графиков. Александр Ломский особо подчеркнул необходимость неукоснительного исполнения всех поручений главы государства и напомнил, что для отрасли — это не просто плановая задача, а стратегическая миссия, направленная на устойчивое развитие животноводства и всего АПК, соответственно, каждый этап должен быть выполнен четко и в срок, никаких отклонений быть не должно.