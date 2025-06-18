Минсельхозпрод: строительство МТК во всех регионах страны должно вестись четко и в срок

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выполнение указа Президента «О развитии молочной отрасли», предусматривающего строительство и реконструкцию молочно-товарных комплексов по всей стране, рассматривалось на рабочем совещании, которое провел первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Александр Ломский, сообщили БЕЛТА в пресс-службе сельскохозяйственного ведомства.
К обсуждению в онлайн-формате присоединились председатели комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов, специалисты по строительству и животноводству, сотрудники предприятий ГО «Белводхоз». Участники совещания обсудили подготовку документации по типовым проектам, ход строительства объектов и выполнение линейных графиков. Александр Ломский особо подчеркнул необходимость неукоснительного исполнения всех поручений главы государства и напомнил, что для отрасли — это не просто плановая задача, а стратегическая миссия, направленная на устойчивое развитие животноводства и всего АПК, соответственно, каждый этап должен быть выполнен четко и в срок, никаких отклонений быть не должно.
Обсуждалось на совещании также выполнение республиканского плана по сносу непригодных и неэксплуатируемых животноводческих помещений, предусмотренного программой, утвержденной на Год благоустройства. Как заметили в Минсельхозпроде, в целом по стране этот процесс позволит освободить территории для более эффективного использования сельских угодий и ввести дополнительные земли в севооборот.
Отдельно участники совещания остановились на укомплектовании новых молочно-товарных комплексов нетелями. «Ответственность — личная, административная и производственная — должна быть на первом месте», — подытожил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Александр Ломский.
Совещание завершилось конкретными поручениями по каждому рассмотренному вопросу, направленными на ускорение выполнения проектов и усиление контроля за этим на всех этапах. -0-