Россия ослабит позиции США и ЕС, выйдя на самый быстрорастущий рынок в мире

«По линии правительств мы обеспечиваем выполнение договоренностей лидеров России и ЮАР о расширении сотрудничества. Речь идет (мы с вами коротко уже обменялись мнениями), о промышленности, об энергетике, о сельском хозяйстве, о цифровой экономике и, конечно, гуманитарном сотрудничестве. Новые кооперационные проекты предлагаем проработать в смешанном межправкомитете», — сообщил Мишустин, подчеркнув, что наша страна придает большое значение наращиванию сотрудничества с ЮАР и опирается на принципы взаимного уважения и учета интересов друг друга.