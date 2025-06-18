Россия ослабит позиции США и ЕС, выйдя на самый быстрорастущий рынок в мире

Россия нарастит торговлю с одной из крупных стран Африки.
Россия выйдет на самый быстроразвивающийся рынок потребления в мире. На встрече с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле в Москве премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что страны проработают новые кооперационные проекты на смешанном межправительственном комитете. Эксперты рассказали URA.RU, что экономические инициативы укрепят и политический союз двух государств.
«По линии правительств мы обеспечиваем выполнение договоренностей лидеров России и ЮАР о расширении сотрудничества. Речь идет (мы с вами коротко уже обменялись мнениями), о промышленности, об энергетике, о сельском хозяйстве, о цифровой экономике и, конечно, гуманитарном сотрудничестве. Новые кооперационные проекты предлагаем проработать в смешанном межправкомитете», — сообщил Мишустин, подчеркнув, что наша страна придает большое значение наращиванию сотрудничества с ЮАР и опирается на принципы взаимного уважения и учета интересов друг друга.
РФ выполняет обязательства перед ЮАР о расширении сотрудничества в сфере сельского хозяйства, заявил Михаил МишустинФото: Илья Московец © URA.RU.
Перечисляя основные направления для укрепления российско-южноафриканского взаимодействия, премьер обратил внимание на важность участия Машатиле в ПМЭФ. «На форуме пройдет специальная сессия о развитии делового и инвестиционного сотрудничества России и ЮАР. Уверен, это будет содействовать восстановлению бизнес-контактов, появлению новых идей, инициатив, которые укрепят наше сотрудничество», — заявил Мишустин.
Поблагодарив главу правительства РФ за радушный прием, вице-президент ЮАР выразил обеспокоенность снижением российско-южноафриканской торговли в последние годы. Правительство ЮАР поставило цель — увеличить товарооборот с Россией в два раза, сообщил Машатиле.
ЮАР хочет сотрудничать с РФ в сфере развития солнечной энергетикиФото: Размик Закарян © URA.RU.
«Мы хотим больше инвестиций… в солнечную, ветровую энергетику, газовую сферу…, чтобы в нашем энергобалансе была ядерная энергетика, чтобы она стала частью энергобаланса нашей страны. Мы хотели бы больше инвестиций в сектора, которые я назвал. В частности, речь идет о железнодорожных линиях, локомотивах и так далее», — сообщил он.
Вице-президент Южно-Африканской республики добавил, что также надеется на сотрудничество в сфере сельского хозяйства — очень выгодного для РФ. «Мы считаем, что ЮАР является вратами континента Африки. И как только вы прибудете в нашу страну, перед вами откроются рынки миллиарда человек», — сказал гость.
У России и ЮАР хорошее политическое взаимодействие, чего нельзя сказать про экономическое, встреча Машатиле и Мишустина усилит это сотрудничество, считает главный научный сотрудник Университета Западного Кейпа в ЮАР Владимир Шубин. «Вероятно, посредством БРИКС, поскольку ЮАР входит в это международное объединение. В частности, речь идет о возможностях отказа от доллара в торговых отношениях», — рассказал он.
Интересы РФ и ЮАР пересекаются в развитии алмазно-бриллиантовой отрасли, сказал экономист Владимир ОсиповФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Помимо развития энергетики и сельскохозяйственной отрасли, есть и другие экономические сферы, способные укрепить союз двух государств, полагает заведующий кафедрой Мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ имени М. В. Ломоносова Владимир Осипов. "Наши интересы пересекаются в части развития алмазно-бриллиантовой отрасли, поэтому здесь может быть достигнуто определенное соглашение.
ЮАР заинтересована в поставках удобрений, ими мы способны обеспечить. А Россия — в развитии общей платежной системы на территории африканского региона, что было озвучено на саммите в Казани", — сказал он.
ЮАР стремится проводить самостоятельную экономическую политикуФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Эксперты считают, что встреча Мишустина и Машатиле даст не просто новый виток взаимодействию двух стран, а заметно усилит их политический союз. Несмотря на то, что ряд секторов экономики ЮАР зависит от американского экспорта, африканское государство старается проводить самостоятельную политику, уточняет Осипов. На это указывает тот факт, что ЮАР придерживается нейтральной позиции по украинскому кризису и осуждает удары Израиля по Ирану.
«А еще ЮАР, как и РФ, транслирует позицию многополярного мироустройства, что дополнительно расширяет возможности для укрепления политического союза двух государств», — добавил африканист Андрей Есипов.
Постепенное освобождение ЮАР от «экономических оков» США даст ей возможность напрямую поддерживать РФ в геополитических решениях, не боясь санкций запад и ЕС. «Сейчас власти ЮАР пытаются найти свою точку опоры, и заметно, что ставят акцент на России, потому что она им ближе той страны, которая за океаном», — резюмировал Андрей Есипов.