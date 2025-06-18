Самарская область развивает сотрудничество с АО «Тандер»

«Несомненно, Самарская область является одним из ключевых регионов нашего присутствия. И сегодняшнее соглашение направлено не только на расширение сфер, где мы сможем совершенствовать наше взаимодействие, но и на изучение потребителя и тех вызовов, которые он нам делает, развиваясь в своих предпочтениях и формируя вместе с нами спрос», — подчеркнула Анна Мелешина.