Узбекистан готов наращивать поставки белорусской говядины и племенного скота

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Узбекистана во время подписания протокола шестого заседания Белорусско-узбекской рабочей группы по сельскому хозяйству и пищевой промышленности в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия выразили заинтересованность в увеличении поставок белорусской говядины и племенного скота. Подписи под документом поставили заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Иван Смильгинь и заместитель министра сельского хозяйства Узбекистана Кахрамон Юлдашев, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.
Стороны обсудили текущее состояние аграрной отрасли своих стран, отметили рост двустороннего товарооборота как в 2024 году, так и в первом квартале 2025-го. Особое внимание было уделено совместным проектам: успешно развивается производство мяса птицы в Ташкентской области, продолжаются испытания белорусских сортов льна и картофеля. Узбекская сторона проявила интерес к нашим сортам клубнеплода, подходящим для производства чипсов и картофеля фри.
Партнеры, кроме того, договорились расширять сотрудничество в сфере сертификации сельхозтехники и внедрения систем мониторинга животных, обсуждалось создание опытно-демонстрационного поля голубики с перспективой расширения площади до 20 га. Белорусская сторона в ответ заявила о планах участия в тендере на поставку торфа и предложила узбекским специалистам рассмотреть возможность стажировки в нашей стране. Для гостей из Узбекистана также организовали ознакомительный визит на волковысский ОАО «Беллакт».
Достигнутые договоренности коснулись и участия в международных выставках и форумах. Беларусь пригласила узбекских коллег стать участниками III Белорусско-узбекского женского бизнес-форума, который пройдет в августе в Витебске. -0-