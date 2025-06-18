Узбекистан готов наращивать поставки белорусской говядины и племенного скота

Партнеры, кроме того, договорились расширять сотрудничество в сфере сертификации сельхозтехники и внедрения систем мониторинга животных, обсуждалось создание опытно-демонстрационного поля голубики с перспективой расширения площади до 20 га. Белорусская сторона в ответ заявила о планах участия в тендере на поставку торфа и предложила узбекским специалистам рассмотреть возможность стажировки в нашей стране. Для гостей из Узбекистана также организовали ознакомительный визит на волковысский ОАО «Беллакт».