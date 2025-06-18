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На ПМЭФ-2025 состоялась сессия «Беспилотные горизонты: единый путь к автономному будущему»

Минпромторг представил первый рейтинг «дронификации» регионов в рамках сессии «Беспилотные горизонты: единый путь к автономному будущему» на Петербургском международном экономическом форуме.

В топ-5 регионов по данному рейтингу вошли Калужская и Рязанская области, Башкирия, Сахалинская и Самарская области соответственно, сообщает «РИА Новости». В расчет пилотного рейтинга вошли 47 регионов России из восьми федеральных округов. В следующем году участие станет обязательным для всех субъектов.