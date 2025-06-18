Кибермедведь, пазл с Путиным и монстры в виде политиков России: чем удивил первый день ПМЭФ-2025. Фото

«Уралхим» показал на ПМЭФ панно по мотивам СССР Пелагия Тихонова / РИА НовостиНа создание панно в виде ордена «Победы», ушло около 200 тысяч цветов URA.RU © URA.RUВо время прогулки по форуму робот подошел к одному из участников и пожал ему руку, показав высокий уровень взаимодействия с людьми URA.RU © URA.RUВолодя активно общался с гостями и даже фотографировался Роман Наумов © URA.RUЛабубу с лицами политиков выдавали за участие в интервью телеканала «360» Роман Наумов © URA.RUКомпания «АвтоВАЗ» представила свой первый за почти 30 лет кроссовер Lada Azimut Роман Наумов © URA.RUЖурналистка и блогер Ксения Собчак назвала стенд Челябинской области с роботами одним из самых ярких и запоминающихся Роман Наумов © URA.RUУ стенда «Газпрома» гостей встречали девушки в футуристичных костюмах Илья Питалев / РИА НовостиПазл с портретом Путина создан художником-концептуалистом Евгением Тюриковым. Его нельзя купить, но можно было потрогать и сфотографировать Роман Наумов © URA.RUГК «Нацпроектстрой» развернула на полях ПМЭФ макет стройплощадки с грузовиками и экскаваторами на пульте управления Роман Наумов © URA.RU.