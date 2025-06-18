Кибермедведь, пазл с Путиным и монстры в виде политиков России: чем удивил первый день ПМЭФ-2025. Фото

На первом дне ПМЭФ на стенде Башкирии можно было встретить кибермедведя-пасечника.
В Санкт-Петербурге прошел первый день 28-го международного экономического форума (ПМЭФ). В этом году его тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». На площадке мероприятия можно было увидеть жмущего руки посетителям робота Володю, «песочницу для взрослых», популярные игрушки Лабубу с лицами российских политиков, пазл с портретом президента Владимира Путина, новый кроссовер Lada Azimut и многое другое. О том, какие еще необычные интерактивы были на форуме, — в фоторепортаже URA.RU.
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На ПМЭФ телеканал «360», следуя актуальным трендам, представило собственную версию нашумевших плюшевых монстров с зубами в стиле Лабубу. Они были стилизованы под политиков РФ: председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину, министра иностранных дел Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
На стенде Челябинской области на стенде Челябинской области происходила битва роботов в шахматы. Каждый ход в точности повторял реальную игру гроссмейстера и уроженца региона — Анатолия Карпова и чемпиона Болгарии Веселина Топалова. Кроме того, гости форума могли посмотреть на панно из живых цветов в виде ордена «Победа» и пазл с портретом Путина, представленный Росмолодежью. Более подробно о том, как прошел первый день ПМЭФ-2025, — в онлайн-трансляции URA.RU.
«Уралхим» показал на ПМЭФ панно по мотивам СССР Пелагия Тихонова / РИА НовостиНа создание панно в виде ордена «Победы», ушло около 200 тысяч цветов URA.RU © URA.RUВо время прогулки по форуму робот подошел к одному из участников и пожал ему руку, показав высокий уровень взаимодействия с людьми URA.RU © URA.RUВолодя активно общался с гостями и даже фотографировался Роман Наумов © URA.RUЛабубу с лицами политиков выдавали за участие в интервью телеканала «360» Роман Наумов © URA.RUКомпания «АвтоВАЗ» представила свой первый за почти 30 лет кроссовер Lada Azimut Роман Наумов © URA.RUЖурналистка и блогер Ксения Собчак назвала стенд Челябинской области с роботами одним из самых ярких и запоминающихся Роман Наумов © URA.RUУ стенда «Газпрома» гостей встречали девушки в футуристичных костюмах Илья Питалев / РИА НовостиПазл с портретом Путина создан художником-концептуалистом Евгением Тюриковым. Его нельзя купить, но можно было потрогать и сфотографировать Роман Наумов © URA.RUГК «Нацпроектстрой» развернула на полях ПМЭФ макет стройплощадки с грузовиками и экскаваторами на пульте управления Роман Наумов © URA.RU.