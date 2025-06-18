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МАРТ нашел на Комаровке огурцы по 40 рублей за кило и потребовал снизить цену

МАРТ принял меры из-за огурцов и помидоров по 40 рублей за кило на Комаровке в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Министерство антимонопольного регулирования и торговли сказало о мониторинге цен на плодоовощную продукцию на рынках.

Прежде всего, в ведомстве обратили внимание на то, что по данным Белстата цены на огурцы и помидоры в Беларуси в мае в сравнении с апрелем стали ниже почти на 30%.

— В основном, розничные цены на огурцы колеблются от 4,50 до 9 рублей за килограмм. Стоимость помидоров колеблется в диапазоне от 5 до 10 рублей за килограмм, — отметили в пресс-службе.

Но при этом в МАРТ сообщили, что ситуация на рынках другая. Например, во время мониторинга цен на плодоовощную продукцию, которую продают субъекты хозяйствования и физлица минском Комаровском рынке, были обнаружены очень дороги овощи. Так, семья фермеров Лой из Пинского района Брестской области продавала огурцы и помидоры по 40 рублей за килограмм.

— После приглашения администрации рынка цена была снижена более чем на 40%, — заметили в пресс-службе.

Еще на рынке один из субъектов хозяйствования торговал без информации о дате изготовления продукции и сроков годности, а некоторые товары и вовсе были просроченные. Субъекту вынесли предписание. Администрации рынка МАРТ также дал рекомендации о ненадлежащем контроле за деятельностью субъектов.

Информацию о нарушениях при этом направили в Мингорисполком для реагирования.

Между тем Роскачество заявило, что белорусскую Coca-Cola сняли с продажи в России.

Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что надо сделать всем белорусам на даче.

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