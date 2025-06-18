МАРТ нашел на Комаровке огурцы по 40 рублей за кило и потребовал снизить цену

Министерство антимонопольного регулирования и торговли сказало о мониторинге цен на плодоовощную продукцию на рынках.
Прежде всего, в ведомстве обратили внимание на то, что по данным Белстата цены на огурцы и помидоры в Беларуси в мае в сравнении с апрелем стали ниже почти на 30%.
— В основном, розничные цены на огурцы колеблются от 4,50 до 9 рублей за килограмм. Стоимость помидоров колеблется в диапазоне от 5 до 10 рублей за килограмм, — отметили в пресс-службе.
Но при этом в МАРТ сообщили, что ситуация на рынках другая. Например, во время мониторинга цен на плодоовощную продукцию, которую продают субъекты хозяйствования и физлица минском Комаровском рынке, были обнаружены очень дороги овощи. Так, семья фермеров Лой из Пинского района Брестской области продавала огурцы и помидоры по 40 рублей за килограмм.
— После приглашения администрации рынка цена была снижена более чем на 40%, — заметили в пресс-службе.
Еще на рынке один из субъектов хозяйствования торговал без информации о дате изготовления продукции и сроков годности, а некоторые товары и вовсе были просроченные. Субъекту вынесли предписание. Администрации рынка МАРТ также дал рекомендации о ненадлежащем контроле за деятельностью субъектов.
Информацию о нарушениях при этом направили в Мингорисполком для реагирования.
Между тем Роскачество заявило, что белорусскую Coca-Cola сняли с продажи в России.
Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что надо сделать всем белорусам на даче.