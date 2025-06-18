МАРТ нашел на Комаровке огурцы по 40 рублей за кило и потребовал снизить цену

Но при этом в МАРТ сообщили, что ситуация на рынках другая. Например, во время мониторинга цен на плодоовощную продукцию, которую продают субъекты хозяйствования и физлица минском Комаровском рынке, были обнаружены очень дороги овощи. Так, семья фермеров Лой из Пинского района Брестской области продавала огурцы и помидоры по 40 рублей за килограмм.