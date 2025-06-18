В «АвтоВАЗе» рассказали, когда планируют презентацию отечественного минивэна

«А вот “Би-Ван” (минивэн), про который вы говорите, — имени у него ещё собственного нет, но оно, безусловно, будет. Но мы рассчитываем, что через год мы снова с вами встретимся здесь, на площадке ПМЭФ и сможем сдёрнуть покрывало и сказать его новое имя», — отметил Соколов.